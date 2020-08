O RN é o estado brasileiro que mais produz energia com a força dos ventos. No ano passado o estado contava com 151 parques, mantendo a liderança nacional com 4 GW de capacidade instalada; O Nordeste é referência na produção de energia eólica no Brasil. Em 2019, cerca de 89% da energia consumida na região veio dos ventos.

O Nordeste é referência na produção de energia eólica no Brasil. Em 2019, cerca de 89% da energia consumida na região veio dos ventos, com geração média diária de 8.650 MW. Este é o dado mais recente de recorde histórico de abastecimento energético atendido pela fonte eólica.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), que reúne empresas do setor, o Nordeste aparece à frente na capacidade de produção de energia eólica no Brasil.

Dados de 2019 indicavam o Brasil possuir 602 parques eólicos, totalizando 7.500 aerogeradores em operação, em 12 estados.

A geração de energia eólica é predominante nas regiões Nordeste (506 parques) e Sul do País (95 parques). Nas demais regiões brasileiras, há apenas mais um parque no Rio de Janeiro.

A energia gerada pelos ventos ultrapassou a expressiva marca de 15 GW de capacidade instalada para produção nacional, em maio de 2019.

Deste total, cerca de 96% concentra-se no Nordeste, totalizando 14,5 GW de potência instalada somente nesta região. Em agosto de 2018, o Nordeste ainda gerava 85% da produção nacional.

O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais produz energia com a força dos ventos. No ano passado o estado contava com 151 parques, mantendo a liderança nacional com 4 GW de capacidade instalada.

Em seguida, vem a Bahia, com 154 parques e 3,9 GW de potência instalada. Em terceiro lugar, está o Ceará, que conta com 79 parques e um total de 2 GW de capacidade instalada.

O período de agosto a setembro é conhecido como a “safra dos ventos”, pois as ventanias ganham ainda mais força e as usinas eólicas do Nordeste e Sul costumam bater recordes de produção.