A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou na tarde desta terça-feira (4) que o poço 31, localizado na entrada do Nova Mossoró, apresentou problema em conjunto motobomba.

A companhia já afirmou que o equipamento será substituído, mas o abastecimento está suspenso no Distrito Industrial, em toda a Nova Mossoró, no Redenção, Wilson Rosado, Santa Delmira e Santa Júlia.

A previsão é que o poço seja religado no início da noite da quinta-feira (6). Após religar, são necessárias 48 horas para normalização do abastecimento.

A Caern disse que, por ter grande profundidade, é necessário fazer a desmontagem de peças de grande porte que se estendem por mil metros de perfuração, até chegar à água no subsolo.

“O serviço envolve guindaste e caminhão munk para o transporte de peças que são de grande porte, inclusive o conjunto motobomba. Para fazer a montagem do poço, é preciso preencher com peças novamente, os mil metros perfurados, até chegar ao subsolo. Os poços de Mossoró captam água no Arenito Assú”, explica a Caern.