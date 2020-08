Imprensa mossoroense perde o radialista Ruy Maurício, ao 63 anos

A imprensa mossoroense perdeu mais um grande nome. O radialista Ruy Maurício morreu na manhã desta quarta-feira (5), aos 63, na residência em que morava.

A causa da morte foi um infarto fulminante. Uma equipe do Samu ainda chegou a ser acionada até o local para tentar reanimar o radialista, mas ele não resistiu.

Com 46 anos de carreira, Ruy foi presidente do Sindicato dos Radialistas por anos e também locutor e apresentador.

Atualmente ele apresentava o programa “Nelson, sempre Nelson”, de 11 às 12h, todo domingo, na Rádio Difusora de Mossoró.

A Prefeitura de Mossoró emitiu uma nota, lamentando a morte do radialista. Veja na íntegra abaixo:

“Nota de pesar

A Prefeitura de Mossoró manifesta profundo pesar pelo falecimento do radialista Ruy Maurício, importante nome da comunicação da nossa cidade e do Rio Grande do Norte.

Ruy Maurício foi reconhecido pelo trabalho em prol da categoria quando exerceu a função de presidente do Sindicato dos Radialistas de Mossoró e Região.

Ruy fez história na radiofonia local, com importantes passagens pelos principais veículos de Mossoró.

Que Deus dê o conforto necessário aos seus familiares e amigos nesse momento”.