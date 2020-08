Parque Municipal de Mossoró segue com atividades suspensas. A prefeitura informou que a decisão de manter as atividades suspensas se baseia em dados técnicos sanitários, a partir dos casos observados na cidade, além da ocupação de leitos, e que apesar de ser uma área aberta com livre circulação de ar, a dimensão do parque dificulta a fiscalização em toda a sua extensão dos protocolos de segurança contra a Covid-19.

A Prefeitura de Mossoró informou que a reabertura do Parque Municipal Maurício de Oliveira não está definida. Com isso, as atividades do equipamento seguem suspensas até nova avaliação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

A decisão se baseia em dados técnicos sanitários, a partir dos casos observados na cidade, além da ocupação de leitos. A determinação de retomada também vai observar o funcionamento de parques estaduais, cuja reabertura ainda não foi autorizada pelo Governo do Estado.

Apesar de ser uma área aberta com livre circulação de ar, o parque possui mais de 6 hectares de dimensão, o que dificulta a fiscalização em toda a sua extensão, como a exigência do uso de máscaras e adoção de protocolos específicos.

Mesmo assim, a Prefeitura avalia o melhor momento para reabertura, observando todos os aspectos de segurança para os usuários.

“Assim que for definida a data, o Município fará ampla divulgação através dos meios de comunicação oficiais”, disse a assessoria de comunicação.