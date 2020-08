Isolda destina R$ 50 mil em emendas para a Liga contra o Câncer de Mossoró

A Deputada Isolda Dantas destinou emenda de R$ 50 mil para a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.

O recurso será utilizado para compra de equipamentos como camas mecânicas, bem como o custeio de EPIs: Luvas e Máscaras N95 e cirúrgicas para a instituição objetivando a proteção dos pacientes e profissionais de saúde contra o COVID-19.

As emendas servirão também à assistência a saúde dos pacientes portadores de câncer com aquisição de suprimentos e medicamentos quimioterápicos.

Reconhecida pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, a Liga presta uma ampla gama de serviços, desde consultas médicas e multiprofissionais até modernas técnicas de radioterapia e com um serviço fundamental para Mossoró.

“Sabemos da importância da Liga para os mossoroenses. A destinação de emendas para a área da saúde neste momento de pandemia é da mais profunda necessidade. Nosso mandato tem se engajado de todas as formas possíveis para que possamos contribuir com ações imediatas no combate e enfrentamento ao Covid-19. A luta pela vida não para!” afirmou Isolda.

A LMECC atende pacientes das regiões Oeste e Alto Oeste do Rio Grande do Norte. As duas unidades da Liga (Hospital de Radiologia no Abolição III e a antiga Casa de Saúde Santa Luzia, onde hoje funciona a LMECC), atendem uma média 67 municípios.