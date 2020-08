ForodeMoscow 151 │ MOSSORÓ TERÁ DEZ CANDIDATOS A PREFEITO?

MOSSORÓ TERÁ DEZ CANDIDATOS A PREFEITO? QUEM SÃO ELES?

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

O Foro de Moscow desta quinta-feira quem é cogitado a se candidatar a prefeito de Mossoró. Falam em dez nomes. Sabem quem são? O programa ainda destaca entrevista com o advogado e professor Olavo Hamilton, que falará sobre o curso de Especialização em Direitos Humanos e sobre as ações no STF que apontam para a suspeição de Moro no julgamento do ex-presidente Lula.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Especialização em Direitos Humanos terá inscrições abertas

2- Número de pré-candidatos à Prefeitura de Mossoró sobe e chega a 10; veja nomes

3- Para vereador, Prefeitura de Mossoró é omissa no combate à covid-19

4- Nos EUA, militares rejeitariam ameaça de golpe de Bolsonaro contra Supremo

5- A suspeição de Moro

6- Maiores destinos do Rio Grande do Norte abrem ao turismo

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa:

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte