Os sorteios da Campanha Nota Potiguar, desenvolvida pelo Governo do RN, voltam a acontecer a partir deste mês e trazem uma série de novidades; Além do aumento no número de sorteados e instituições beneficiadas para 45, haverá sorteios regionais para garantir que usuários de todas as regiões tenham chances de ganhar; O aplicativo também passa a ler o QR Code da nota fiscal, garantindo a pontuação mesmo para quem esquecer de pedir para incluir o CPF na hora da compra; entenda.

A Secretaria Estadual de Tributação (SET) informou que a Nota Potiguar retoma, a partir deste mês, os sorteios de prêmios em dinheiro entre os 252 mil participantes da campanha.

A campanha estava suspensa há quatro meses, devido ao cancelamento da loteria federal no período agudo da pandemia do coronavírus.

Além da volta dos sorteios, o Nota Potiguar também traz novidades para os usuários. A principal delas é o aumento da quantidade de pessoas que serão premiadas a cada sorteio, passando de seis para 45.

Também terá premiações regionais para garantir que usuários de todas as regiões tenham chances de receber os recursos assim como as instituições filantrópicas escolhidas pelos ganhadores.

Até agora, de acordo com a SET, o Governo já repassou um total superior a R$ 2,7 milhões através da campanha.

Durante a interrupção dos sorteios, que são baseados pelos números da loteria, o dinheiro da premiação foi direcionado ao Fundo de Cultura do Estado para ajudar artistas que foram afetados com os efeitos negativos das medidas restritivas devido à pandemia.

No entanto, as instituições cadastradas continuaram recebendo os repasses fixos do rateio. Mas, com a retomada, serão realizados dois tipos de sorteios regionais e global.

Serão seis prêmios de R$ 1 mil para usuários de cada uma das sete regiões onde a SET possui Unidade Regional de Tributação (URT), cobrindo assim todos os municípios do Rio Grande do Norte e totalizando 42 sorteados por mês.

Todos os usuários, entretanto, também concorrem aos prêmios do sorteio global, que são de maior valor: R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil.

“Com essa pulverização da premiação, além de contemplar mais cidadãos que residem em cidades do interior, vamos também poder repassar recursos para instituições de pequeno porte que atuam nessas cidades, uma vez que a instituição escolhida recebe metade do valor do prêmio sorteado”, explica o coordenador da campanha Nota Potiguar, Adriano Almeida.

As novas regras já valem para o próximo sorteio, que será realizado no dia 25 deste mês e que leva em consideração os pontos acumulados pelas notas fiscais do mês de julho.

QR CODE

A SET também incluiu outra novidade que deve agradar em cheio quem ainda tinha receio de inserir o número do CPF na nota fiscal.

O aplicativo da Nota Potiguar agora passa a ler o QR Code das notas emitidas em até seis horas após a compra, o que facilita pontuar mesmo se o consumidor esqueceu de pedir a inclusão do CPF.

A campanha planeja outros benefícios para os participantes além dos descontos no IPVA. Estão sendo negociados outros prêmios que serão repassados somente pela troca de pontos.

Os amantes do futebol terão uma grata surpresa para assistir as finais do campeonato potiguar bancados pelo app. As regras serão anunciadas em breve e por isso é importante ir acumulando pontos ao solicitar a nota fiscal também em compras pela internet ou nas operações de delivery.