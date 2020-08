“Papa-treco” acontecerá no Conjunto Walfredo Gurgel neste sábado, 8

Amanhã (8) é a vez dos moradores do Conjunto Walfredo Gurgel, na região do grande Alto de São Manuel, receberem o projeto “Papa-Treco”, realizado pela diretoria executiva de Serviços Urbanos de Mossoró.

A ação consiste em recolher objetos, que não têm mais utilidade e estão acumulados nas residências, servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão das arboviroses.

A população do conjunto, que possui objetos, móveis ou eletrodomésticos que não são mais utilizados e que estão acumulados em casa ou no quintal, poderão deixá-los nas calçadas de casa já na noite desta sexta-feira (7), ou na manhã deste sábado, para serem recolhidos.

De acordo com a diretoria executiva de Serviços Urbanos, o trabalho será iniciado a partir das 8 horas.

A primeira edição do “Papa-Treco” foi realizada no bairro Santa Delmira, no dia 23 de maio. Também já foram contemplados pela ação os Abolições 3 e 4, Pousada dos Thermas e Liberdade I, Bom Jardim e Paredões.

O “Papa-Treco” será realizado dois sábados por mês e seguirá um cronograma que irá atender todas as localidades da cidade.

A diretoria executiva de Serviços Urbanos trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável por repassar as informações sobre os bairros com maior incidência do mosquito Aedes aegypti.

O trabalho também tem como objetivo evitar que a população descarte esses objetos em terrenos baldios e canteiros da cidade.