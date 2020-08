ForodeMoscow 153 │ QUAIS AS CHANCES REAIS DOS CANDIDATOS NESTAS ELEIÇÕES?

QUAIS AS CHANCES REAIS DOS CANDIDATOS NESTAS ELEIÇÕES?

O Foro de Moscow desta segunda-feira destaca as chances reais dos candidatos nestas eleições e com as alianças podem influenciar no voto do eleitor. Para isso contará com a participação do cientista político Alan Lacerda, que explicará os efeitos das coalizações que poderão repercutir nas principais cidades do RN.

1 - MPRN investiga ilegalidade em pagamento de salários a rosalbista na Prefeitura de Mossoró

2- Mossoró ainda está distante de possibilidade de segundo turno

3- “Sindicato cria memorial virtual para lembrar histórias de profissionais de saúde mortos pela Covid-19 no RN

4- Governo do RN vai fazer testagem em massa de servidores

5- Pré-candidata a prefeita do Podemos diz que Rosalba “já deu o que tinha de dar”

6- Descontrole no MPF: Brasília vazou investigação sigilosa contra Lula à Lava Jato

7- Vaza Jato revela novo abuso da Lava Jato contra Lula

