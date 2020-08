Mossoró: Serviço de Atenção Domiciliar tem 1 enfermeiro para 50 pacientes

O vereador Ozaniel Mesquita (DEM) pediu à Prefeitura de Mossoró reforço de enfermeiros no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró, hoje (11).

A atenção domiciliar oferece atenção à saúde na moradia do paciente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de doenças e reabilitação, de acordo com a necessidade do indivíduo.

“Acontece que são 50 pacientes apenas um enfermeiro. Parabenizamos pelo trabalho do profissional, mas precisamos reforçar esse quadro para termos melhor atendimento”. disse Ozaniel.

O parlamentar tratou do problema, nesta segunda-feira (10), na Secretaria Municipal de Saúde. Ele sugere dois enfermeiros, cada um com jornada de 20 horas semanais, ou um enfermeiro, com jornada de 40 horas.