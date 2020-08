O deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) destinou emenda de R$ 300 mil reais para a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

O valor, segundo o parlamentar, deve ser usado para a compra de medicamentos e materiais hospitalares.

Allyson explica que a emenda beneficiará a oferta de serviços da instituição, uma das mais importantes no tratamento de homens, mulheres e crianças.

A Liga cobre mais de 65 municípios potiguares e atende por dia mais de 200 pessoas em suas duas unidades.

No mês de novembro de 2019, Allyson já havia realizado a entrega de mais de 300 lenços arrecadados durante a campanha Lenço Solidário, idealizado pelo partido Solidariedade Mulher e Solidariedade Mossoró, da qual ele é presidente.

“Nosso mandato sempre teve um olhar especial para as pessoas com câncer, entendemos que essas pessoas são prioridade porque passam por um tratamento complicado. Queremos contribuir com as melhorias dos serviços”, disse ele.

Também em 2019, Allyson doou R$ 40 mil reais de sua verba de gabinete para a Liga de Combate ao Câncer de Mossoró, com o intuito de contribuir com as melhorias dos serviços da instituição.