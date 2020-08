O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) vai retomar os testes práticos e teóricos para retirada de Habilitação no Estado. O serviço volta na segunda-feira (17), nas unidades de Natal e Mossoró.

Para ser atendido é necessário que o usuário realize o agendamento prévio no site do Detran. Após acessar o site, clica na aba “Agendamentos”, “Habilitação”, “Exames Práticos ou Teóricos”.

O sistema é liberado para agendamento a partir das 17h. O usuário que não estiver agendado, não deve procurar a unidade, pois só as pessoas com comprovação do agendamento e de acordo com as normas de segurança serão atendidas.

O Coordenador do Detran em Mossoró, Wilson Costa Fernandes, reforçou que os prazos continuam prorrogados de acordo com a deliberação do CONTRAN, podendo o usuário fazer todo o processo com calma, evitando, assim, aglomerações no órgão.

Os demais serviços, tais como renovação da CNH, segunda via e a 1ª habilitação continuam suspensos de forma presencial, mas podem ser realizados pelo usuário, também, no site do departamento.