Segundo dia de farra em praia cearense, que fica na divisa com o RN

Autoridades sanitárias de Tibau confirma que receberam denuncias em vídeo (confira), que fizeram contato com os colegas de Icapui, que ainda não tiveram condições de fiscalizar o cumprimento dos decretos para conter o avanço do novo coronavirus

No lado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Tibau/RN adotou todas as medidas possíveis para conter o avanço do novo coronavírus, mas passando para o lado de Icapui (CE), a farra está livre. E tomou todo o sábado (15) e se estende pelo domingo (16).

As barracas estão lotadas sem que as pessoas tenham a menor preocupação com a pandemia que já matou mais de 110 mil no Brasil, mais de 2 mil no Rio Grande do Norte e só em Mossoró, cerca de 200. Consomem bebidas alcóolicas ao som de paredões.

A reportagem do PORTAL MOSSORO HOJE fez contato com a Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Tibau, para saber sobre o cumprimento das normas previstas em decreto para evitar aglomerações e, assim, a transmissão do novo coronavirus.

A equipe de Vigilância informou que o prefeito de Tibau, Josinaldo, adotou todas as medidas possíveis para prevenir a doença em seu território, mas que não tem como atuar no lado do Ceará. Perguntado se fez contato com a Vigilância de Icapui, responderam que sim.

A informação dos cearenses aos potiguares é de que não tiveram como vir a divisa com Rio Grande do Norte (Tibau) fazer uma fiscalização mais rígida dos decretos do Governo Federal, Estadual e Municipal para contar o avanço do vírus.