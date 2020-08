Agências da Caixa passam a funcionar das 8h às 13h a partir de amanhã, 18

A partir desta terça-feira (18), as agências da Caixa passarão a funcionar em novo horário, das 8h às 13h, para o atendimento dos serviços essenciais.

O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas.

Os recursos do Saque Emergencial do FGTS e do Auxílio Emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo, podem enviar um documento pelo próprio aplicativo.

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

Nesta terça-feira, começa o saque em espécie do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. Já o Saque Emergencial do FGTS, atualmente, podem realizar saque em espécie dos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS seguindo os calendários já divulgados. Confira nos links abaixo:

Auxílio Emergencial

FGTS





CANAIS DIGITAIS

A CAIXA orienta os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais. Consulte abaixo os serviços disponíveis no Internet Banking CAIXA - Internet e celular:

Estão disponíveis ainda os serviços em aplicativos para acesso a informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação.