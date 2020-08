Leitos Covid-19 no HRTM serão transferidos para atendimento a outras patologias

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) iniciou a transferência gradativa de leitos de UTI destinados à pacientes acometidos pela Covid-19, para leitos de UTI que serão direcionados para outras patologias.

O transferência se dá diante da redução progressiva no número de casos e de óbitos decorrentes doença no Estado, bem como da taxa de ocupação de leitos Covid, que vem sendo registrada há, pelo menos, 15 dias.

A mudança nos Hospitais Regionais Tarcísio Maia e Rafael Fernandes, no município de Mossoró, na região Oeste, inicia nesta quarta-feira (19).

“Com a inauguração de dez novos leitos de UTI no Hospital Regional de Assú, será realizada a reversão gradativa de leitos Covid do Hospital Tarcísio Maia para leitos destinados a pacientes de perfil não Covid”, explica Milena Martins, assessora técnica da Sesap.

No Hospital Tarcísio Maia, a Sesap fará a inversão no perfil das UTIs. Atualmente, na unidade, existe uma UTI com 9 leitos destinados ao trauma e diversas patologias e outra UTI com 20 leitos para Covid, a qual vem se mantendo com taxa de ocupação inferior a 50%. Por outro lado, se percebe uma maior necessidade de leitos de traumas e outras patologias.

“A UTI-1 de 9 leitos, passará de geral para Covid e a UTI 2, com 20 leitos Covid, passará a ser UTI Geral”, explica Milena.

Da mesma forma, a Sesap fará no hospital Rafael Fernandes, onde existem 18 leitos Covid clínicos, com média de ocupação entre 4 a 5 pacientes por dia.

Oito desses leitos serão destinados para outras patologias não Covid, possibilitando ao Hospital Rafael Fernandes voltar a ter leitos de retaguarda para o Hospital Tarcísio Maia, além de referência para doenças infectocontagiosas.