Jair Bolsonaro desembarca na cidade de Mossoró nesta sexta-feira (21). Segundo informações da Prefeita o presidente chega à cidade por volta das 9h e segue para realizar a inauguração das 300 apartamento entregues no bairro Bela Vista, construídos por meio do programa Minha Casa Minha vida, do Governo Federal; A agenda de visitas de Bolsonaro no RN não foi divulgada oficialmente à imprensa

O presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Dix-sept Rosado, em Mossoró, na manhã desta sexta-feira (21).

A informação foi confirmada pela prefeitura de Mossoró, que explicou que, após desembarcar, o presidente vai realizar a inauguração do Residencial Ministro Aluízio Alves (Mossoró 1), localizado na Rua Isaura Rosado, bairro Bela Vista.

São cerca de 300 apartamentos, construídos pelo Governo Federal, via Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha Casa Minha vida.

Ainda de acordo com a PMM, o presidente Jair Bolsonaro faz a inauguração no local, a partir das 9h.

Apesar da informação repassada pela Prefeitura de Mossoró, a agenda do presidente no Rio Grande do Norte ainda não foi divulgada oficialmente pela assessoria do Palácio do Planalto à imprensa.

Uma comitiva presidencial com cerca de 40 pessoas desembarcou em Mossoró na segunda-feira (17). As primeira informações eram de que o Presidente visitaria o visitaria o Vale do Assu.

Também há a informação de que Bolsonaro, juntamente com a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entregue títulos fundiários e posses de terras a agricultores da região.

No entanto, nada confirmado oficialmente. Há especulações de que a comitiva tenta “despistar” a população para evitar aglomerações e protestos durante a visita.

O MOSSORÓ HOJE aguarda uma posição oficial para atualização da agenda.