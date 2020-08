Oito bairros de Mossoró estão com o abastecimento de água suspenso

Oito bairros de Mossoró estão com o abastecimento suspenso após um problema elétrico na bomba submersa do poço P-26.

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), o abastecimento teve que ser paralisado na quarta-feira (19) para que as equipes da Caern pudessem realizar o diagnóstico e reparo do problema.

O poço abastece os bairros Urick Graff, Walfredo Gurgel, Inocoop Alto de São Manuel, Pintos, Alto das Brisas, Parque Universitário e Costa e Silva.

Ainda segundo a Companhia, o poço deverá ser religado nesta sexta-feira (21). A previsão de normalização completa do abastecimento para a região é de até 48 horas após a conclusão dos reparos no poço.