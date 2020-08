Novas áreas dentro dos bairros Santo Antônio, Abolição IV e Belo Horizonte estão sendo atendidas por esgotamento sanitário, em Mossoró.

Na próxima segunda-feira (24) equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estarão entregando comunicados aos imóveis que estão sendo beneficiados com o serviço. Nesta etapa de entrega de comunicados serão cerca de mil imóveis autorizados.

O serviço de esgotamento sanitário é importante para a saúde da população que tem acesso a esgoto coletado e tratado. Além disso, os imóveis em áreas beneficiadas tendem a valorizar.

O consumidor paga a tarifa pelo uso de 10 mil litros de água, por mês, o valor de R$ 43,77. Com a disponibilidade do serviço de esgoto, virá na conta de água a cobrança relativa ao esgotamento sanitário que é de 70% do valor consumido de água.

Se o cliente tem o consumo de 10 mil litros de água, paga R$ 43,77, com a cobrança de esgoto vai pagar mais R$ 30,63 correspondente a tarifa do esgoto. O valor total será de R$ 74,40. Lembrando que o valor aumenta, se o consumo água aumentar.

O contrato de adesão do cliente com a Caern e a lei 11.445 de 2007, conhecida como a Lei do Saneamento, são os documentos que embasam a cobrança pelo serviço de esgoto.

Ainda de acordo com a Caern, outra importante atitude do consumidor é jamais cobrir as caixas de manutenção de esgoto existentes nas calçadas.

Outras informações sobre a ligação de esgoto em residências podem ser obtidas pelo telefone 115 ou no Site da Caern www.caern.com.br para agendamento presencial, no escritório central, na avenida Alberto Maranhão com Campos Sales.

A coleta e tratamento de esgotos encerra o ciclo do abastecimento de água. A Caern entrega a água e os efluentes gerados pelo uso da mesma retornam para a coleta e tratamento de esgoto.

Não canalizar os efluentes de maneira correta em área atendida pela Caern é crime ambiental e existem decisões do Ministério Público do Rio Grande do Norte que determinaram a punição aos que se recusaram a usar o serviço de esgoto.