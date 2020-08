Duto da transposição do São Francisco se rompe e população é evacuada em Jati-CE

O rompimento de um duto de concreto, nas obras de transposição do Rio São Francisco, no extremo sul do Estado do Ceará (região de Jati), assustou trabalhadores e cerca de 2 mil moradores das redondezas, na tarde desta sexta-feira, dia 21.

A após a estouro, a força das áreas deixou abriu crateras, que à primeira vista poderia comprometer o paredão de contenção da barragem de Jati. Após avaliado o quadro, os engenheiros concluíram que o paredão de contenção está intacto.

Na manhã deste sábado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve no local. O governador Camilo Santana, também. Os dois conversaram com os técnicos e anunciaram que não existe mais risco de rompimento.

Porém, os 2 mil moradores que foram evacuados da região, vão continuar fora. Para o ministro e o governador, a decisão deixar os moradores afastados da área é tão somente por medida preventiva. Acreditam que não existe mais qualquer risco.

O ministro Rogério Marinho, em reunião com políticos da região, assegurou que o caso será apurado e que em 72 horas tudo vai está normalizado e as famílias certamente vão poder voltar para suas casas com segurança. O caso será apurado em laudo técnico.

Rogério Marinho disse que as responsabilidades pelo rompimento do duto de concreto serão apuradas e, uma vez detectado o responsável, se tiver, este terá que ressarcir os cofres públicos da união. A obra havia sido inaugurada há poucos dias pelo presidente Bolsonaro.