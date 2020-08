Estado reduz metade dos leitos covid19 no HRTM em Mossoró-RN

Por determinação do Governo do Estado, considerando o recuo da pandemia na região de Mossoró-RN, as duas UTIs (20 leitos) para pacientes covid19 no HRTM agora vão atender pacientes com outras patologias. Já a UTI geral de 9 leitos passa a tender os pacientes covid19. Veja VÍDEO EMOCIONANTE

A diretora geral do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbenia Ferreira, comunicou no final da tarde deste sábado, dia 22, que foi oficialmente concluído processo de desinfecção do ambiente onde funcionou os 20 leitos de UTI covid19 nesta instituição.

O local será formado em UTI geral para atender os pacientes da região. Já a UTI geral do HRTM, de 9 leitos, será transformada em UTI covid19. O trabalho contra a pandemia continua, mas com adequações para salvar a vida de pacientes com outras patologias.

Herbênia Ferreira gravou o vídeo com agradecimentos, Segue.





Os profissionais de saúde que atuaram durante estes 136 dias contra a covid19 na UTI, também gravaram um vídeo, mostrando a área internada da UTI com um relato sobre quantos profissionais trabalharam, quantos pacientes atenderam, vidas salvaram. O vídeo foi gravado pela enfermeira Jéssica.



VÍDEO DOS SERVIDORES Emocionante

ATÉ LOGO UTI2

Dia 08.04.2020, abríamos essas portas para receber nosso primeiro paciente com COVID19

Foram 136 dias de muita luta e medo, mas acima de tudo muita vontade de vencer...

211 profissionais de saúde, entre médicos (22), enfermeiros (21), fisioterapeutas (36), técnicos de enfermagem (120) e higienistas (12)...

Heróis anônimos de carne, osso e sentimento cuidaram de 227 pacientes...

227 “amores de alguém”.

Não sabíamos o que nos esperava, quando terminaria, nem sequer se chegaríamos até o fim...

Dia 21.08.2020 vencemos uma batalha!!!

Encerramos um ciclo e daremos início a um novo começo...

As portas da temida UTI COVID (agora não mais COVID) se abrirão para receber mais vidas para salvarmos, como escolhemos fazer, mas dessa vez sem o peso dos capotes, dos óculos e do MEDO!

Ainda não é o fim, a Guerra contra todas as ameaças invisíveis que existem continua...

E nós continuaremos aqui por vocês!!!

BEM VINDOS A NOVA UTI GERAL DO HRTM!