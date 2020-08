O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) retoma, a partir desta segunda-feira (24), o atendimento presencial para os serviços relacionados ao Registro de Veículos, nas cidades de Mossoró e Natal.

O órgão reforça que só será atendido o usuário que realizar o agendamento prévio por meio do site. Em Natal, o serviço será realizado na sede e no Via Direta, sendo esta unidade restrita para vistorias dirigidas aos Despachantes.

Agende AQUI.

Na primeira página, o usuário vai no ícone Agendamentos e seleciona o serviço desejado. Na opção Veículos, estão disponíveis “Abertura de processos”, “Liberação de Veículos Apreendido” e “Vistoria”.

Nessa etapa, o atendimento presencial será reaberto para o público em geral para realização de Primeiro emplacamento, Transferência de propriedade, Segunda via de recibo de veículos, Substituição e Reposição de placas, Inclusão e baixa de Gravame e Mudança de características de veículos. A marcação está liberada para horários das 9h às 13h.

Para conseguir entrar nas unidades do Detran em Natal e Mossoró, os usuários precisam levar impresso o comprovante do agendamento e utilizar máscara de proteção facial.

Somente será permitido o acesso de uma pessoa por veículo e a entrada nas dependências do Detran só será liberada quinze minutos antes do horário marcado para o serviço, a fim de evitar aglomeração de pessoas no espaço físico do órgão.

O acesso à sede do Detran em Natal, no bairro de Cidade da Esperança será feito pela Avenida Perimetral Leste. Na recepção principal, os usuários passarão por medição de temperatura corporal.

Segundo o Coordenador de Registro de Veículos do Detran, Carlos Silvestre, essa nova etapa de abertura gradual faz parte do planejamento do órgão para retomar os atendimentos presenciais de forma criteriosa e segura para usuários e servidores.

“Seguiremos todas as medidas de segurança e solicitamos a todos o cumprimento das regras, pois não será permitida a entrada de quem estiver quem estiver fora do padrão estabelecido”, explica Silvestre.

Até o momento, as demais unidades do Detran/RN permanecem fechadas ao atendimento presencial, qualquer alteração será informada ao público em nossos canais oficiais.