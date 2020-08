Potiguares poderão trocar pontos de programa por diárias e passeios de buggy

O Governo do Estado deu início nesta segunda-feira (24) ao Programa Turismo Cidadão, que permite a troca de pontos acumulados no Programa Nota Potiguar por diárias e passeios de buggy.

A governadora Fátima Bezerra destacou no ato de lançamento, realizado no auditório da governadoria, que o turismo é atividade primordial para a geração de empregos e renda, sendo muito importante para a economia do Estado.

“Parabenizo a Secretaria de Turismo pela idealização do programa e o trabalho da Secretaria de Tributação na operacionalização dessa iniciativa que incentiva e estimula a interiorização do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia", disse a governadora.

O novo programa vai cadastrar pousadas, hotéis e serviços de passeio turístico em buggies que estejam regularizados junto ao Selo Turismo + Protegido. O selo atesta que estas empresas treinaram os funcionários e praticam as regras de segurança sanitária.

"A Nota Potiguar agora chega para promover o Turismo Cidadão, levar o potiguar a conhecer melhor nosso estado com diversão e lazer. Para ter acesso aos vouchers basta pedir a nota fiscal em todas as compras, registrar o CPF, e passar a acumular pontos para ter direito às diárias e passeios", explicou a governadora.

A secretaria estadual do Turismo (Setur), Ana Costa, disse que o programa é pioneiro no Brasil e vai fomentar a atividade turística.

"Além disso, é uma oportunidade para o cidadão de visitar e conhecer melhor nosso estado, as áreas de serra, praias. Tudo isso economizando com diárias para gastar em passeios e restaurantes".

Nos primeiros meses da pandemia o programa Nota Potiguar passou a beneficiar a área de cultura. Agora com a retomada das atividades econômicas, passa a estimular o turismo, cadastrando os empreendimentos que aderiram ao selo Turismo + Protegido e que cumprem as normas de segurança.

"Vai ser um sucesso e poderá se tornar permanente beneficiando o setor e a população", afirmou Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação.

O presidente do Sindicato dos Bugueiros do RN, Janilson Alexandrino, disse que a atividade que representa está parada há mais de quatro meses. Ele agradeceu a implantação do programa e afirmou: "chega em um momento oportuno para apoiar a categoria".

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/RN), José Odécio, o Programa chegou para aquecer a economia.

"Em boa hora o Governo lança este programa que faz com que o dinheiro circule dentro do Estado. A gente espera boa adesão porque vai ajudar muito a cadeia turística no interior e também os hotéis na capital, estimulando a rápida recuperação do setor", acrescentou.

Além dos já citados, também participaram do ato de lançamento do Turismo Cidadão o vice-governador, Antenor Roberto, e o presidente da Emprotur, Bruno Reis.

VALORES

O valor das diárias será de R$ 150,00, R$ 300,00 e R$ 400,00 e os passeios de buggies no valor de R$ 450,00. Para trocar os pontos da Nota Potiguar pelos vouchers o cidadão precisa acumular 15, 30 e 45 pontos, cada ponto no valor de R$ 50,00.

A Nota Potiguar também permite descontos no IPVA, troca por ingressos para jogos de futebol do campeonato potiguar e prêmios em dinheiro.

Ainda em apoio à atividade turística, a governadora Fátima Bezerra ressaltou que a administração estadual iniciou um programa de recuperação e conservação de estradas.

"Toda a malha viária do Estado será recuperada. Inicialmente estamos investindo R$ 17 milhões. Todos os distritos rodoviários serão beneficiados em uma ação permanente que o Rio Grande do Norte nunca teve", declarou.

AEROPORTO

Sobre a nova licitação para contratar o novo operador do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Fátima Bezerra informou que manteve audiência com ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, solicitando que o RN não tenha prejuízos com a entrega da concessão pelo grupo Inframérica.

"O aeroporto em plena atividade é fundamental para nosso Estado, até porque uma das principais atividades econômicas do RN é o turismo que precisa do aeroporto. Enquanto Governo do Estado estamos fazendo o possível. Sugerimos ao ministro, e ele aceitou, que o presidente da Emprotur, Bruno Reis, integre a comissão que está tratando da nova licitação para concessão do aeroporto. O ministro me confirmou que o novo edital está previsto para meados do próximo ano e até dezembro de 2021 deverá estar definido o novo operador”.

A chefe do Executivo estadual disse ainda que em breve haverá uma nova campanha institucional para divulgar o RN e atrair visitantes.