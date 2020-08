Petrobras coloca à venda restante de sua estrutura no Rio Grande do Norte. O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras.

A Petrobras colocou o restante de suas instalações tanto de produção como de refino no Rio Grande do Norte à venda nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2020.

Alguns dos campos já foram vendidos pela companhia e outras operadoras já estão se instalando na região para explora-los, como é o caso de Riacho da Forquilha, comprado pela Petrorecôncavo, que para operar no Rio Grande do Norte criou a empresa Potiguar E&P.

Desta vez estão toda a área do Campo do Amoro, no mar, no Alto do Rodrigues, os três parques eólicos e todo o Polo de Guamaré.

As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o Polo Potiguar

O Polo Potiguar compreende três subpolos (Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 concessões de produção, 23 terrestres e 3 marítimas, localizadas no Rio Grande do Norte, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, refino, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural. As concessões do subpolo Ubarana estão localizadas em águas rasas, entre 10 e 22 km da costa do município de Guamaré-RN. As demais concessões dos subpolos Canto do Amaro e Alto do Rodrigues são terrestres.

A produção média do Polo Potiguar de janeiro a junho de 2020 foi de aproximadamente 23 mil barris de óleo por dia (bpd) e 124 mil m³/dia de gás natural.

Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a Refinaria Clara Camarão localizada em Guamaré/RN com capacidade instalada de refino de 39.600 bpd.