Caixa paga 5ª parcela do auxílio para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta terça-feira (25) a quinta parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do programa que também fazem parte do Bolsa Família, cujo NIS termina em 6.

Os pagamentos para esse grupo seguem o mesmo calendário de pagamento estabelecido para quem já tem o Bolsa.

DEMAIS TRABALHADORES

Para os demais beneficiários do Auxílio Emergencial, o pagamento está sendo feito em lotes. Desde 22 de julho, a quarta parcela vem sendo paga aos aprovados no primeiro lote (que receberam a primeira parcela em abril).

O quinto lote começa a ser pago em 28 de agosto para esses primeiros aprovados. Para os aprovados nos demais lotes, os pagamentos seguem até 13 de novembro.

Os trabalhadores podem consultar os calendários de pagamento e a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.