Donos de Pets já podem procurar o UVZ para aplicação da vacina antirrábica em Mossoró. O campanha foi iniciada nesta terça-feira (25) na cidade. Na zona urbana a vacinação aconteceu na sede da Unidade de Vigilância em Zoonozes, localizada na Rua Dr. Moisés da C. Lopes, no Nova Betânia, e na UBS Maria Soares, ao lado da UPA do Alto de São Manuel; Na zona rural a vacinação está sendo realizada por equipe volantes, tendo sido iniciada pela Maísa e assentamentos próximos.

A Campanha de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos teve início nesta terça-feira (25), em Mossoró. As ações se estendem até o dia 3 de novembro e o Dia D da campanha acontecerá em 24 de outubro.

De acordo com o Coordenador Geral das Endemias, Adriano Gledson, do departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró, atualmente a cidade conta com uma população de 50 mil animais.

A campanha acontecerá nas Zonas Urbana e Rural. Nesta terça-feira duas equipes volantes iniciaram as ações na zona rural pela comunidade Maísa, e assentamentos próximos

Na Zona Urbana funcionarão dois postos fixos, um na sede da Unidade de Vigilância em Zoonozes (UVZ), que fica na localizada na Nova Betânia, na Rua Dr. Moisés da C. Lopes, e outro na UBS Maria Soares, ao lado da UPA do Alto de São Manuel.

Esses postos de vacinação funcionarão de manhã e a tarde, na sede será em sistema de Drive-Thru.

“Também será possível realizar o agendamento para a equipe ir até a residência, para vacinar a partir de 5 animais. A partir do dia primeiro de setembro, estaremos com várias equipes de agentes de endemias, em alguns pontos específicos nas suas áreas de atuação, das 14 às 17h”, afirma Adriano Gledson.

O coordenador geral de endemias explica que o agendamento pode ser feito por meio do telefone 3315-4833.

Adriano Gledson ressalta que também serão realizadas outras ações, como drive-thru na Estação das Artes semelhante os que ocorreram na Vacinação contra Influenza e a ação da Testagem da COVID-19.

“Vamos cobrir também toda a zona rural e os bairros com maior população animal. Não será permitida a entrega de vacinas, a vacinação só será feita por nossos técnicos”, explicou

O responsável pela Campanha de Vacinação lembra que cães e gatos a partir de três meses podem ser vacinados, e a população pode procurar a sede da UVZ com o Cartão de Vacinação do Pet para colocar as vacinas em dia. Ele frisa que a vacinação é gratuita e anual.

Os condomínios também poderão enviar um ofício para a UVZ solicitando a vacinação dos pets de seus condôminos. “É importante ressaltar que no dia 24 de outubro, realizaremos o Dia ‘D’, na ação funcionarão postos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde”, conclui.