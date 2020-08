Caern diz que falta de água no Aeroporto 2 não está relacionada a Poço

Após diversas reclamações relacionadas a falta de água no bairro Aeroporto 2, em Mossoró, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o problema não está relacionado ao poço que abastece a localidade.

O Aeroporto 2 é abastecido pelo poço 23. Segundo a Companhia, ficou constatado que a dificuldade de abastecimento está concentrada em algumas ruas, próximas ao Cemitério Novo, e que não há problemas com o poço.

A Caern também informou que vai fazer intervenções em vias próximas as ruas afetadas, para mexer na infraestrutura de abastecimento.

“Com o aumento da vazão do poço 30, a Caern está abastecendo o Belo Horizonte sem precisar utilizar água do poço 23. Desta forma, toda a água do poço 23 está direcionada para o Aeroporto 2. Até o final desta semana, a Caern acredita que a questão do abastecimento estará regularizado”, disse por meio de nota.