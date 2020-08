O Governo do Rio Grande do Norte passou a permitir, a partir desta quarta-feira (26) a entrada de até duas pessoas da mesma família a estabelecimentos comerciais do Estado.

Desde o mês de março, apenas uma pessoa por família era autorizada a acessar supermercados, farmácias e demais estabelecimentos autorizados a funcionar durante pandemia.

A medida visava evitar aglomeração e o consequente aumento de casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

O novo decreto, publicado na edição desta quarta-feira (26) do Diário Oficial do Estado, leva em conta o plano de retomada gradual das atividades econômica do Estado, iniciado em 13 de julho de 2020.

O texto também considera a “estabilização da taxa de transmissibilidade do SarsCoV-2, em patamar inferior a 1,00, há mais de um mês, no Estado do Rio Grande do Norte, bem como a diminuição da demanda de leitos clínicos e de terapia intensiva, com ocupação atual inferior a 41%”.

As novas regras que passam a valer não incluem crianças de até 12 anos e os acompanhantes ou atendentes pessoais de pessoas com deficiência, que já eram autorizada a entrar nos estabelecimentos com seus responsáveis ou assistidos.

Veja decreto AQUI.