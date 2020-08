Mossoró tem 300.618 habitantes, segunda maior população do RN

Mossoró possui o segundo maior número de habitantes entre os municípios do Rio Grande do Norte. No total, há 300.618 pessoas no município.

O dado foi obtido a partir de levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o dia 1º de julho de 2020.

Mossoró fica atrás apenas da capital, Natal (890.480), e é seguida por Parnamirim (267.036), São Gonçalo do Amarante (103.672), Macaíba (81.821) e Ceará-Mirim (73.886).

Ainda de acordo com o levantamento, em todo o Estado, a população foi estimada em 3.534.165 de habitantes em 167 municípios. Em 2019 eram 3.506.853 de pessoas no estado.

A Portaria com as estimativas da População para Estados e Municípios foi publicada na edição desta quinta-feira (27) do Diário Oficial da União. Veja AQUI.

As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.



Já a população brasileira foi estimada em 211.755.692 habitantes em 5.570 municípios. Em 2019, o IBGE estimou um total de 210,1 milhões de pessoas.