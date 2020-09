Democracia: Fátima anuncia envio de Projeto de Lei para instituir eleição direta para reitor da UERN. O anúncio foi feito nesta terça-feira (1º) durante reunião entre a governadora e representantes dos professores e servidores técnico-administrativos da instituição; Atualmente, a escolha do reitor se dá por meio de lista tríplice e a decisão final cabe ao Governo do Estado; Fátima Bezerra também anunciou a constituição de grupo de trabalho para consolidar o processo da autonomia da UERN.

A governadora Fátima Bezerra anunciou o envio de projeto de Lei à Assembleia Legislativa instituindo a eleição direta para reitor e estudos para conceder autonomia à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

O anúncio da elaboração do PL acontece após reunião, nesta terça-feira (1º), entre a gestora e representantes dos professores e servidores técnico-administrativos da instituição.

"Vamos elaborar o projeto de lei para enviar à Assembleia Legislativa substituindo o processo de eleição por lista tríplice e oficializando a eleição direta. E também vamos constituir grupo de trabalho para consolidar o processo da autonomia da universidade. As duas medidas são reivindicações da comunidade universitária, medidas justas e democráticas e que irão contribuir para o fortalecimento da instituição", afirmou Fátima Bezerra.





A presidente da Associação dos Docentes da UERN (Aduern), Patrícia Barra, avaliou que com estas medidas a universidade será ainda mais respeitada como instituição pública.

Para a chefe de gabinete da diretoria, Cicília Maia, as medidas vão assegurar melhorias nos processos de tomada de decisão e agilidade na gestão.

Já o presidente da Associação dos servidores técnico- administrativos, Elineudo Melo, considerou que as iniciativas valorizam a universidade consolidando sua atuação junto à sociedade.

Na reunião realizada no auditório da Governadoria a Chefe do Executivo esteve acompanhada do Vice-governador Antenor Roberto, secretários de Educação, Getúlio Marques; de Administração, Virgínia Ferreira; adjunto do Planejamento, Pedro Lima; subsecretária do Gabinete Civil, Laíssa Costa; presidente do IPERN, Nereu Linhares; e do Procurador Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho.