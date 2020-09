Aulas presenciais na rede municipal de Mossoró seguem suspensas

A Prefeitura de Mossoró publicou novo decreto que prorroga a suspensão das aulas presenciais em toda a rede municipal de ensino. As atividades seguem ocorrendo de forma remota.

De acordo com o documento, estão prorrogadas as medidas temporárias de prevenção, controle e enfrentamento ao contágio pelo coronavírus COVID19 fixadas no Decreto n. 5719, de 3 de julho de 2020.

Em parágrafo único, o decreto estabelece que o cronograma de retomada das aulas presenciais será elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com data a definir.

No Estado, um cronograma de retomada das aulas foi enviado pela Sesap e será analisado pelo Comitê Científico de Combate ao Coronavírus nesta quarta-feira (2).