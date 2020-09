Centenário de Vingt-un Rosado será celebrado nos festejos da liberdade 2020

Na manhã desta quarta-feira (2) a Prefeitura de Mossoró reuniu a imprensa para divulgar o lançamento da Festa da Liberdade 2020.

Em um ano atípico, onde não será possível a realização de grandes eventos, incluindo o tradicional espetáculo Auto da Liberdade, foi preparada uma programação diferenciada para festejar o pioneirismo da cidade.

A Secretária de Cultura, Isaura Amélia, informou que a maior parte da programação deste ano será online, apenas as exposições estarão abertas para visitação do público, com acesso controlado.

Segundo ela, a prefeitura firmou uma série de parcerias que irão possibilitar o desenvolvimento das atividades. “O Auto da Liberdade pode ter de várias formas e celebrar a liberdade de Mossoró é um exercício que todo nós mossoroenses adoramos”.

Em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte será realizado o Seminário Nova Liberdades, com debates e mesa redonda, que serão transmitidos todas as quartas-feiras do mês de setembro, por meio das plataformas da universidade.

“A UERN sempre tem uma parceria com a Prefeitura e este ano ela chamou a UERN para esse apoio na construção do Seminário Novas Liberdades, um momento de debate, de discussão. Não é um evento para o público da universidade somente, mas pra comunidade geral e através da Pró-reitoria de extensão a universidade construiu, junto com a secretaria de cultura, essa programação, com uma mesa redonda online por semana, com a participação de professores da UERN, da UFRN e da Ufersa. Então sempre é válido promover essas discussões, levar esse trabalho da universidade para a sociedade geral, já que ela é quem financia a universidade pública”, explicou o professor Esdras Marchezan.

Além do seminário, a programação também contará com visitações abertas ao público nos Museus do Petróleo e no Lauro da Escóssia, além da Biblioteca municipal.

Também serão realizadas exposições de pinturas e fotografias na Sala Boulier, no Memorial da Resistência, além de exposição dos figurinos e adereços do Auto da Liberdade no shopping e supermercados da cidade.

O diferencial deste ano é a celebração do Centenário de Jerônimo Vingt-un Rosado, criador da Coleção Mossoroense e grande entusiasta da cultura do Rio Grande do Norte.

“Vingt-un Rosado se dedicou a vários aspectos da vida comunitária de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte, tanto econômico, sendo a principal pessoa que motivou a volta da Petrobras pra Mossoró, durante esse quase meio século de atuação, trazendo um avanço tecnológico para a cidade, mas sobretudo na área educacional e cultural, com a Coleção Mossoroense, com a criação da Esam, com a atuação dele conjunta com outros nomes na Universidade do estado do Rio grande do Norte, então era um homem muito dinâmico e que conseguiu fazer muitas coisas pela cidade. Estamos nos incorporando a essas comemorações de setembro no intuito de celebrar este centenário”, explicou o Dr. Dix-sept Rosado, presidente da Fundação Vingt-un Rosado.

A prefeita Rosalba Ciarlini disse que é preciso preservar a história de liberdade de Mossoró e promover a discussão sobre as novas liberdades, com educação, cultura, igualdade, direitos das mulheres e igualdade de todo.

A prefeita explicou que este ano será preciso inovar, visto que, diante da pandemia, não será possível realizar o cortejo da liberdade e o Espetáculo Auto da Liberdade.

“Vamos inovar, vamos com o que nós já fizemos, com o que tá tudo gravado, inovar e através das redes sociais e de um drive-in apresentar a cidade para que todos possam relembrar os fatos que fazem parte da nossa cidade, essa terra da liberdade”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Prefeitura Municipal de Mossoró

Secretaria Municipal de Cultura

agenda setembro 2020

Setembro é o mês em que Mossoró comemora a Liberdade. Mesmo em meio à pandemia, não podemos deixar de enaltecer a resistência, a bravura e o pioneirismo do nosso povo. Para isto, a Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Fundação Vingt-un Rosado, desenvolveu uma programação especial que se estenderá durante todo o mês.

Através das atividades programadas, faremos um passeio pela nossa história, destacando as artes visuais, incentivando a leitura, apreciando as artes cênicas e discutindo assuntos voltados à cidadania.

Segue a programação completa, para a apreciação de todos.

I - ARTES VISUAIS

NEGROS e LIBERDADE

18 a 30/09 - Exposição de pintura e fotografia na Sala Boulier, no Memorial da Resistência.

O artista plástico e médico radicado em Pau dos Ferros, Etelanio Vieira de Figueredo retrata através de pintura óleo, homens, mulheres e crianças do Quilombo de Portalegre.

MARATONA FOTOGRÁFICA

Também estarão expostas as obras premiadas na Maratona Fotográfica do Auto da Liberdade 2019, dos fotógrafos: JOSUÉ ASSIS DA SILVA, ANDRESSA KELLY SIVA MORAIS, JOSUÉ ASSIS DA SILVA, MÁRCIO BARBOSA CORDEIRO DE FREITAS, FÁBIO PAIVA DE MEDEIROS, CLÁUDIO JÚNIOR FLORÊNCIO DA SILVA, PETRUS MAGNO DOS SANTOS COSTA, LEONARDO MAGELA LOPES MATOSO, GENÁRIO FREIRE DE MEDEIROS, ISABELLE MIRELLE BARRETO SARAIVA DE OLIVEIRA, LEONARDO MAGELA LOPES MATOSO, PETRUS MAGNO DOS SANTOS COSTA, EDGLEDSON CESAR DA SILVA, MAGNO DOS SANTOS COSTA, MARILIA KARLA DE SOUSA MATOS, GLÍCIA FERNANDA OLIVE.

TODOS OS ATOS TODOS OS AUTOS DA LIBERDADE

Exposição dos figurinos e adereços do Auto da Liberdade em shoppings e supermercados.

Locais das exposições: Partage Shopping e Supermercados

II – LIVRO E LITERATURA

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE VINGT-UN ROSADO

8h – Vingt-un: A força e a resistência da cultura: Plantio de um baobá no Parque da Cidade, em homenagem ao Centenário de nascimento do Prof. Vingt-un Rosado. O baobá é árvore símbolo de força e resistência de todas as culturas.

9h - Sessão na Câmara de Vereadores de Mossoró: solenidade alusiva ao centenário e entrega da Medalha do Mérito Cultural Vingt-un Rosado.

19h30 - Lançamento do cordel ‘Parabéns, Vingt-un Rosado’: de autoria de Caio César Muniz, ilustração de Brito e Silva. A obra conta poeticamente a vida de Vingt-un.

Entrega de prêmios concedidos pela Fundação Vingt-un Rosado no Concurso Cangaço e lançamento de plaquetes:

PREMIOS: LIVROS e PUBLICAÇÃO DE PLAQUETE

1ºlugar: Carta para Mossoró de Robério Santos;

2ºlugar: O Capitão e o Santo de Gerson Lima de Brito;

3ºlugar: Mossoró, Terra Da Memória, David Ehrlich;

4ºlugar: Mossoró, A Resistência Que Marcou, Luan A.F.Batista

5ºlugar: A Resistência Ao Sistema, Eriberto Esdras

6ºlugar: Mirabeau da Cunha Melo, de autoria de José Edílson de Albuquerque G. Segundo

7ºlugar: Estação Ferroviária, Gualter Alencar Do Couto

8ºlugar: A Igreja Que Expulsou Lampião, Patrícia Zirca

9ºlugar: Mossoró, mm Município...., José Jozimar de Holanda

10ºlugar: A Menina, o Cangaceiro e a Onça, Osmar Negreiros

20/09 - 11h: Será Celebrada na Catedral de Santa Luzia uma missa em homenagem a Vingt-un Rosado.

Lembrando Vingt-un: 01 a 30/09: Mostra de livros, documentos, objetos pessoais na Biblioteca Ney Pontes Vieira, Galeria Marieta Lima.

Vingt-un visita seu legado: De 20 a 30/09: o ator Adriano Duarte interpretando o personagem Vingt-un Rosado visita espaços de memória da sua vida, e distribui livros. Serão visitados, a residência da rua Mário Negócio e sua última morada na Avenida Jorge Coelho onde hoje é o restaurante Dona Teca, as universidades por ele projetadas, academias criadas com seu impulso e demais instituições.

Celebrando 100 anos 100 livros: Entrega simbólica de caixas com 100 livros às seguintes instituições: UERN, UFERSA, UNP, IFRN, DIOCESANA, AMOL. ICOP, Academia Mossoroense de Literatura de Cordel, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, Academia Mossoroense de Artistas Plásticos, Associação dos Escritores Mossoroenses, Secretaria de Educação, Projeto Aprender, Museu do Sertão, Fundação Aldenor Nogueira, Escola Municipal Genildo Miranda, Prefeitura Municipal de Tibau, Prefeitura Municipal de Grossos, Visão Missionária, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Pico Branco (Antônio Martins), Hospitais Wilson Rosado, Tarcísio Maia, APAMI e outras.

Causos dele: Redes sociais - Depoimentos de amigos e familiares de Vingt-un de episódios interessantes, curiosos que demonstram a personalidade de Vingt-un

Vingt-un, o Historiador de Mossoró: Redes sociais – depoimentos de escritores mossoroenses homenageiam os centenários de Vingt-un e Ray Brito.

III - LIVE NOVAS LIBERDADES

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e com o apoio da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), realiza, através de lives, “Mesa na plataforma” às quartas-feiras, das 19h às 20h, no mês de setembro, para discutir NOVAS LIBERDADE.

As lives podem ser acessadas pelo canal UERN TV

www.youtub.com/uerntv

Dia 09, 19h às 20h - LIVE - NOVAS LIBERDADES – SHOW NEGRITUDE

Artistas da cidade dançam e cantam em versos e prosa as pautas de ontem e de hoje, do movimento negro: Ana Célia - Allana Gurgel - Bianca Cardial - Tony Silva - Grupo Quilombo Capoeira - Flávio Félix - Douglas Rafaell - Marília Kardenally - Forró do Severo, Dayane Nunes

Dia 16, 19h às 20, LIVE - NOVAS LIBERDADES: Biopoder e Biopolítica Novas Liberdades?

Participação dos professores da UERN

Dr. Marcos Camargo Von Zuben - filosofia

DR. Carlos Eduardo Martins Torcato - história

Dr. Fabiano Mendes, Pró-reitor Adjunto de Extensão – mediação

Dia 23, 19h às 20h - LIVE - NOVAS LIBERDADES: Cidade e Liberdade

Participação dos professores:

Dr. José Alberto Rio Fernandes da Universidade do Porto (Portugal)

Dr. Rita de Cassia da Conceição Gomes - UFRN

Dr. José Lacerda Felipe - UFRN.

Dia 30, 19h LIVE - NOVAS LIBERDADES: Liberdade: estabilidade e constatação

Participação dos professores

Dr. Jose Lacerda Felipe - UFRN

Dr. Ailton Siqueira de Sousa Fonseca - UERN

Dr. Alexandro Galeno – UFRN e Mediação:

IV - MUSEU

MUSEU DO PETROLEO

Dia 01, abertura para visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

Dia 29, dia do petróleo: visitas guiadas às 10h e às 15h

BIBLIOTECA

Galeria Marieta Lima

De 01 a 30/09: visita a Mostra Vingt-un onde estão expostos, livros objetos pessoais do Prof. Vingt-un Rosado.

MUSEU LAURO DA ESCOSCIA

Visitas durante o mês de setembro de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h e das às 14h às 17h.

V – Reapresentação das diversas edições do Auto da Liberdade –

TV CAMARA, TCM, TV UERN