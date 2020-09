Por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró afirmou que foi pega de surpresa pelo anúncio da paralisação de parte dos serviços de quimioterapia e radioterapia realizados na cidade de pela Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.

Afirmou que está em dia nos valores do repasse SUS. No entanto, os valores em questão, que desencadearam a parada, são referentes ao Plus de Serviços realizados. Uma dívida de quase R$ 20 milhões que, segundo a Liga, vem se arrastando desde 2018.

Veja mais:

LMECC vai paralisar parte dos serviços por falta de repasses da Prefeitura





Na nota, a PMM afirmou que representantes estiveram reunidos na semana passada com a LMECC para discutir proposta de pagamento do plus, que é uma complementação da produção SUS paga pela Prefeitura.

Classificou a paralisação como “algo inesperado e desproporcional” e afirmou que deseja “resolver a questão com diálogo, sem medidas drásticas como essa e não deseja transferir os pacientes para outra unidade neste momento, deseja continuar os atendimentos com a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer”.





VEJA NOTA ABAIXO, NA ÍNTEGRA:

A Prefeitura de Mossoró, primeiramente, esclarece que está em dia nos valores do repasse SUS. O Município informa que se reuniu na semana passada com a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer para discutir proposta de pagamento do plus, que é uma complementação da produção SUS paga pela Prefeitura. O plus, como o próprio nome sugere é um adicional ao valor pago pelo serviço.

Sobre a paralisação da radioterapia, o serviço é pago pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado. Já a quimioterapia é ambulatorial, não tem relação com complementação de tabela SUS, que se refere ao débito apresentado pela Liga. A paralisação de parte dos serviços relacionados, portanto, é algo inesperado e desproporcional. A Prefeitura quer resolver a questão com diálogo, sem medidas drásticas como essa e não deseja transferir os pacientes para outra unidade neste momento, deseja continuar os atendimentos com a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.

Sobre os valores do Governo do Estado, a Prefeitura explica que recebeu apenas uma parcela no final da semana passada e está finalizando os trâmites burocráticos para encaminhar à Liga, uma vez que Mossoró atende pacientes de mais de 60 municípios da região.