Prefeitura estava segurando mais de R$ 400 mil enviados pelo Estado à Liga no mês de junho

Por meio de nota oficial, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) informou, nesta quinta-feira (3), que está suspendendo por 15 dias a paralisação do serviços que havia sido anunciada ontem (2).

De acordo com a nota, após o anúncio de que os serviços de quimioterapia e radioterapia dos das duas unidades da Liga seriam parados, devido a uma dívida milionária que a prefeitura arrasta desde 2018, a instituição recebeu o repasse de R$ 401.618,19.

No entanto, ainda segundo a nota, o valor repassado é referente a parte paga pelo Governo do Estado dos serviços do mês de junho de 2019 e que já havia sido repassado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado (SESAP) à Prefeitura Municipal de Mossoró desde o dia 09 de junho deste ano.

Ou seja, a dívida de quase R$ 20 milhões que a Prefeitura tem com a Liga, referente ao plus de serviços prestados, motivo que levou a direção a tomar a decisão de paralisar os serviços, segue em aberto.

Apesar disto, a Instituição decidiu adiar a paralisação por 15 dias, dando oportunidade para que o município negocie os débitos, com o objetivo de não prejudicar, ainda mais, a população que depende destes importantes serviços.

“A Instituição irá buscar e espera empenho por parte do poder executivo municipal em realizar negociações, a fim de solucionar definitivamente os débitos pendentes dos últimos anos e continuar atendendo os pacientes de Mossoró e região, como sempre o fez ao longo de seus 20 anos de história”, diz a nota.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

NOTA OFICIAL

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) informa que a paralisação anunciada para o dia 08 de setembro está suspensa pelos próximos 15 dias.

Após comunicado divulgado ontem (02 de setembro) anunciando a paralisação de parte dos seus serviços devido à falta de repasse financeiro da Prefeitura Municipal de Mossoró, referente ao Plus de Serviços realizados nos últimos anos (2018, 2019 e 2020), este poder executivo repassou ao final da tarde deste dia 02 de setembro o valor de R$ 401.618,19.

No entanto, esta quantia é referente a parte paga pelo Governo do Estado dos serviços do mês de junho de 2019 e que já havia sido repassado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado (SESAP) à Prefeitura Municipal de Mossoró desde o dia 09 de junho do ano corrente, permanecendo em aberto todo o montante dos valores plus devidos pela Prefeitura de Mossoró.

A dívida mencionada pela Liga Mossoroense é UNICAMENTE referente aos serviços plus, que encontram-se em atraso desde o ano de 2018.

Assim, a Instituição irá buscar e espera empenho por parte do poder executivo municipal em realizar negociações, a fim de solucionar definitivamente os débitos pendentes dos últimos anos e continuar atendendo os pacientes de Mossoró e região, como sempre o fez ao longo de seus 20 anos de história.

A Liga Mossoroense é referência no tratamento oncológico de Mossoró e região, atendendo cerca de 64 municípios, compreendendo a II, VI e VIII regiões das Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP), com um fluxo de aproximadamente 320 pacientes/dia.

Paulo Henrique Lima do Monte

Presidente da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC)

Mossoró-RN, 03 de setembro de 2020.