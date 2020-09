ForodeMoscow 171 │ QUAL O TAMANHO DO CALOTE À LIGA CONTRA O CÂNCER?

COMBATE AO CÂNCER; QUAL O TAMANHO DO CALOTE?

O Foro de Moscow desta quinta-feira destaca a dívida que a Prefeitura de Mossoró mantém com a Liga contra o Câncer, que ameaça suspender atividades. Para isso, o gestor da Liga, Wamberto Barbosa, explica. Veja também os principais fatos políticos do dia e a notícia de que uma loja da Havan poderá se instalar na cidade.

1 - Presa acusada de roubar gasolina, vereadora do PSDB no interior do RN sai da cadeia e participa de carreata

2- Prefeitura repassa dinheiro do Estado que estava retido à Liga. Entidade suspende paralisação por 15 dias

3- Carlos Augusto Rosado faz visita a Tião Couto

4- Allyson vai oficializar candidatura a prefeito dia 12

5- Dono da Havan visita Mossoró para tratar da instalação da loja na cidade

6- Reforma administrativa: veja ao vivo a apresentação da proposta do governo

