Confira pontos de vacinação antirrábica em Mossoró nesta quinta-feira, 10

Equipes da Unidade de Vigilância em Zoonozes (UVZ) da Secretaria Municipal de Saúde, estarão em diferentes pontos da cidade com postos volantes para a vacinação antirrábica, das 14h às 16h30 desta quinta-feira (10).

De acordo a médica veterinária da UVZ, Emile Borges, esses pontos de vacinação volante tem como objetivo facilitar o acesso à vacina e assim garantir uma maior cobertura vacinal dos animais da cidade. Atualmente a cidade conta com uma população de 50 mil animais.

Foram selecionados 19 pontos estratégicos para atender todas as regiões da cidade. Os pontos são:

Praça da Boa Vista, Praça na Rua Manoel Cirilo (Boa Vista), UBS Dr. Francisco Nazareno (Dix-sept Rosado), Três Vinténs (Rua Lauro Estrela, Dix-sept Rosado), UBS Moisés da Costa Lopes (Redenção), Bar da Viúva (Avenida Integração, Parque das Rosas, Redenção), Praça de Santa Delmira (ao lado do Supermercado Queiroz), CRAS Bom Jardim, cruzamento das ruas Alexandre Baraúna com Anatália de Melo Alves (Paredões), UBS Joaquim Saldanha (Santo Antônio), UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio), UBS Dr. Ildone (Barrocas), Posto de Saúde de Lagoa do Mato, Portal do Saber (Abolição I), UBS Cid Salen (Abolição IV), Bar do Cajueiro (Casa de Nossa Gente, Nova Vida), UBS Dr. Epitácio (Costa e Silva), UBS Chico Porto (Aeroporto), CRAS da Quixabeirinha.

Além dos pontos volantes, a UVZ também conta com dois postos fixos para realizar a vacinação de cães e gatos, um funcionando na sede da unidade, localizada na Nova Betânia, na Rua Dr. Moisés da C. Lopes, e outro na UBS Maria Soares, ao lado da UPA do Alto de São Manuel. Esses postos de vacinação fixos funcionam de manhã e à tarde.