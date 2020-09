As prisões de duas mulheres e 3 homens aconteceram em Natal, Extremoz e São Gonçalo do Amarante. Com os presos a Polícia Civil encontrou R$ 100 mil em espécie, quase meio quilo de ouro em jóias, 8 veículos, 4 armas de fogo e drogas, além de anotações dos últimos 5 meses, com a descrição de valores superiores a R$ 10 milhões.