A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando no conserto de um defeito que apareceu no conjunto motobomba do Poço 15, em Mossoró.

Devido a isto, três bairro da cidade, Boa Vista, Doze Anos e Aeroporto II, estão com abastecimento afetado.

De acordo com a Companhia, o problema foi detectado no final da tarde de ontem (9) e a previsão é que o conserto seja concluído na manhã do próximo sábado (12).

“Em caráter emergencial, a fim de minimizar os transtornos para a população, a Caern vai abastecer as áreas afetadas com água da Adutora Jerônimo Rosado, enquanto é realizado o conserto”, disse.

Após o retorno do sistema, previsto para o sábado, o abastecimento precisará de um prazo de até 48 horas para estar completamente normalizado.