Mossoró: secretaria retoma atendimento presencial para inscritos no CadÚnico

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude do município de Mossoró retomou os atendimentos presenciais do Cadastro Único. O setor estava com seus atendimentos suspensos desde o mês do março, devido a pandemia do novo coronavírus.

O atendimento ao público de forma presencial foi retomado está disponível na unidade do Cadastro Único, no centro da cidade, no CRAS Barrocas e também no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo.

A população que está com seus dados cadastrais desatualizados deve procurar um dos locais de funcionamento do CadÚnico para realizar a atualização e assim continuar inscrito no sistema, que dá acesso aos programas sociais do Governo Federal, como o Auxílio Emergencial.

A Secretaria informa que o atendimento está sendo limitado, seguindo os protocolos de segurança de combate ao coronavírus.

Na unidade do Cadastro Único do centro da cidade e no CRAS Barrocas, o funcionamento acontece no turno da manhã, das 7h às 11h, e no turno da tarde, das 13h às 17h. São entregues 30 fichas em cada turno.

Já na Unidade do Centro Administrativo, o atendimento acontece das 7h às 13h, com a distribuição de 40 fichas.

“Retomamos as atividades de atendimento ao público e todos os serviços foram retomados, incluindo os não essenciais como a atualização cadastral que estava suspenso. Lembrando que é obrigatório o uso de máscaras a todos os usuários. Contamos com álcool em gel em todos guichês de atendimento”, disse Max Holanda, gerente do setor do Cadastro Único de Mossoró.