Edital do concurso da PCRN deverá sair até 31 de outubro com 301 vagas. O último concurso para o órgão no Rio Grande do Norte foi realizado há mais de 10 anos, em 2008; A banca escolhida pela Comissão Permanente de Licitação da Polícia Civil para realização do concurso é a Fundação Getúlio Vargas e, conforme a delegada-geral Ana Cláudia Saraiva, serão 47 vagas para delegados, 24 para escrivães e 230 para agentes.

FOTO: REPRODUÇÃO