O Governo do Estado adianta o pagamento do mês de setembro ao funcionalismo nesta terça-feira (15), conforme calendário estabelecido no início deste ano, com depósito de mais de R$ 231,6 milhões.

Servidores, entre ativos, inativos e pensionistas que ganham até R$ 4 mil (valor bruto), terão o salário integral depositado já no início da manhã.

Quem recebe acima do valor citado, terá 30% adiantado. Também recebe o integral toda a categoria da Segurança Pública.

Já no dia 30 de setembro, o Governo liquida o pagamento do mês, em um total de quase R$ 455 milhões.

Os servidores que ganham acima de R$ 4 mil receberão os 70% restantes e o funcionalismo lotado em pastas com recursos próprios terá seu salário integral depositado também nesta data.