Enquanto o Pantanal queima, Bolsonaro parabeniza forma como o Brasil preserva o meio ambiente

A declaração foi dada pelo presidente nesta quinta-feira (17), na cidade de Coremas, no Sertão da Paraíba, durante a inauguração de um complexo de produção de energia solar; Na contramão da afirmação, o Pantanal vive o mês de setembro com mais focos de incêndio desde o início da série histórica do Inpe. Fogo já destruiu 85% do Parque Estadual Encontro das Águas, refúgio das onças-pintadas.