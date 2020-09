Serão distribuídos R$ 400 mil em camisas oficiais para torcedores dos times que disputarão a série ‘D’ do Campeonato Brasileiro

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte firmou parceria com os clubes que disputam a série "D" do Campeonato Brasileiro para trocar pontos acumulados no programa Nota Fiscal Potiguar por camisas oficiais.

A iniciativa foi anunciada na manhã desta sexta-feira (18), pela governadora Fátima Bezerra em reunião com a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) e dirigentes do ABC, América, Globo e Potiguar de Mossoró, na sede da governadoria.

"Estamos anunciando mais uma parceria em prol do futebol potiguar. Além de beneficiar o torcedor estamos estimulando a atividade econômica e fortalecendo os clubes", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Ela também falou sobre a economia do Estado, que vem dando sinais de recuperação. “A nossa economia vem se recuperando, o mês de agosto já provou isso com o crescimento de 2% no ICMS e a perspectiva para setembro é melhor. Quero registrar que nosso Governo atua de forma integrada em todas as áreas, como agora quando adotamos ações para fortalecer o futebol ainda dentro do contexto da pandemia".

Ao obter a confirmação da nova medida do Governo do Estado, o presidente da FNF, José Vanildo, disse que a parceria que permitiu o reinício da atividades do setor foi muito produtiva e assegurou aos clubes um caixa de R$ 100 mil derivados da troca de pontos da Nota Potiguar por acessos à transmissão dos jogos do campeonato potiguar.

"É preciso dizer que o Governo não está dando dinheiro para os clubes. Está fazendo parcerias que permitem ao torcedor assistir os jogos e agora adquirir uma camisa oficial, simplesmente pedindo a nota fiscal em suas compras, acumular pontos e fazer a troca sem gastar mais nada", afirmou José Vanildo.

Ele avaliou que este modelo de apoio é também ação de cidadania com benefícios para todos. "Evoluímos, temos um modelo melhor, com ganho financeiro de forma geral. A FNF acredita nesse projeto que antes nunca existiu. Volto a dizer, o Governo não está dando dinheiro aos clubes. Está orientando os clubes a se somar em ação de cidadania. Também é respeito ao erário público. O Governo mostra que é possível trabalharmos e caminharmos juntos para sairmos desse momento de dificuldade. Todos os clubes acabam sendo alcançados e saindo fortalecidos com o fortalecimento do futebol potiguar".

Para Bira Marques, presidente do ABC, "a Nota Potiguar vem ajudar numa relação ganha-ganha. Ganha o Governo, ganham os clubes e ganha o torcedor, principalmente o menos favorecido financeiramente que não poderia comprar uma camisa oficial".

Já o presidente do América, Leonardo Bezerra ressaltou que “as duas ações do Executivo estadual em apoio ao futebol têm importante significado para os clubes e para o torcedor, e, inclusive, combatem à pirataria, já que vamos fornecer as camisas oficiais".

Dirigente do Globo, clube sediado em Ceará Mirim, Marcone Barreto afirmou que "pela primeira vez a administração estadual enxerga a importância do futebol. O RN é um dos Estados que mais formam jogadores de base, em sua grande maioria jovens de origem humilde, que irão integrar os grandes times. Agradeço a sensibilidade e o apoio do Governo do Estado ao futebol do RN, apoio extremamente importante por que beneficia os mais carentes".

O QUE É O PROGRAMA

A Nota Potiguar integra o Programa de Educação Fiscal do RN executado pela Secretaria de Estado da Tributação (SET). Atualmente, a campanha de educação fiscal conta com mais de 253 mil participantes.

O programa prevê também a troca de pontos acumulados por descontos no IPVA, acesso a diárias em hotéis e pousadas instalados no Rio Grande do Norte e passeios de buggy.

Além da possibilidade de troca direta de pontos por benefícios, a Nota Potiguar retomou os sorteios com novidades. Agora, são sorteados 45 prêmios em dinheiro nos valores de R$ 1 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil para os cadastrados em todas as regiões do Estado.

Até agora, foram repassados cerca de R$ 3 milhões para usuários e instituições cadastradas. O próximo sorteio ocorre na terça-feira (22), a partir das 16h, com transmissão pela BANDTV.