A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que onze bairros de Mossoró estão com o abastecimento de água reduzido desde a madrugada desta quarta-feira (23).

Segundo a Caern, a redução foi provocada por problemas internos na Estação de Bombeamento (EB-I) da Adutora Jerônimo Rosado, em Assú.

A Companhia também informou que a manutenção no equipamento já foi realizada e que os bairro afetados devem ter abastecimento normalizado no início da noite de hoje, mas pode demorar até 48h para o completo restabelecimento do sistema.

Os bairros que foram afetados são: Bom Jardim, Paredões, Barrocas, Ilha De Santa Luzia, Planalto 13 de Maio, Liberdade I e II, Aeroporto I e II, Nova Betânia, Abolição III.