O poço P-11, em Mossoró, que abastece os bairros Abolição I e II e parte do bairro Santo Antônio, será paralisado nesta sexta-feira (25).

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), a parada é necessária para que técnicos da companhia trabalhem na troca de um equipamento do poço.

Ainda segundo a Companhia, o serviço começará às 8h e tem previsão de ser concluído na manhã do sábado (26).

“A fim de minimizar os transtornos, a Caern vai adotar, de forma emergencial, o remanejamento de água da Adutora Jerônimo Rosado, para os bairros Abolição I e II e parte do bairro Santo Antônio, enquanto durar o serviço”.

Após o retorno do funcionamento do poço, será necessário aguardar até 48 horas para a completa normalização do abastecimento.