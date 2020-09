Dois poços apresentam defeito e 13 bairros de Mossoró ficam sem água

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está trabalhando no conserto de dois poços em Mossoró nesta segunda-feira (28), para regularizar o abastecimento em diversos bairros da cidade.

Os poços são o P-19 e o P-30 apresentaram defeito no conjunto motobomba. Para executar o serviço de reparo, foi necessário suspender o abastecimento.

Emergencialmente, a Caern providenciou um remanejamento a partir da Adutora Jerônimo Rosado, a fim de minimizar os transtornos nos bairros atingidos.

No caso do P-19, estão com abastecimento reduzido os bairros de Abolição 3 e 4, Santa Delmira 1 e 2, Pousada dos Thermas, Santo Antônio, Santa Júlia e Quintas do Lago.

A previsão de conclusão do serviço é para a tarde desta terça-feira (29), mas a normalização total do abastecimento demanda um prazo de até 48 horas, após a religação do poço.

Já os bairros atendidos pelo P-30 são Itapetinga, Tropical Ville, Cidade Oeste, Sítio Estreito e Belo Horizonte. Esses bairros também ficarão com o abastecimento prejudicado no período de conserto do conjunto motobomba.

A previsão é que o trabalho seja concluído na tarde da quinta-feira (1), e após religar, são necessárias 48 horas para a normalização do abastecimento.