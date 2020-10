O escritório da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), localizado na entrada do conjunto Santa Delmira, em Mossoró, será reaberto para atendimento agendado nesta quarta-feira (30).

Os agendamentos são feitos através do endereço www.agendamento.caern.com.br ou pelo aplicativo Caern Mobile. A Caern alerta que os agendamentos são importantes para evitar aglomeração e proteger tanto os empregados da Companhia, como os clientes.

Atualmente, está funcionando com atendimento presencial somente o escritório central da Avenida Alberto Maranhão, com agendamento por meio do site. A Caern em Mossoró fará a reabertura gradativa dos escritórios para atendimento presencial.

O chefe da Unidade de Receita de Mossoró, Alcimar Freitas, lembra que as pessoas devem comparecer no horário agendado.

“Tem pessoas que agendam, mas chegam cedo acreditando que podem ser atendidas antes. É importante que elas saibam que o horário do agendamento será o horário do atendimento. Não adianta chegar em horário diferente porque não tem como ser atendida”, explica.

A Companhia lembra, ainda, que o atendimento virtual para todos os serviços continua no www.caern.com.br. Por meio do (84) 98137-2343 também é possível parcelar débitos, solicitar segunda via da conta, atualizar contato, consultar pagamento, registrar falta de água, informar vazamento, emitir certidão de débitos, consultar histórico de consumo, verificar certificado e acompanhar solicitação de serviços.

Para serviços como registro de vazamentos, comunicados de falta de água e informações está disponível também o telefone 115, que é gratuito e funciona 24 horas.