Mossoró terá mutirão de cirurgias ginecológicas neste mês de outubro

A ação será realizada pela Secretaria de Saúde do município, em parceria com o Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC) da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró (APAMIM); A expectativa é de zerar o número de mulheres que aguardam o procedimento, cerca de 330, de acordo com dados do Sistema de Regulação de Mossoró