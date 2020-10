Sentir o clima ameno da região de Serra de São Bento, conhecer as inúmeras praias enfileiradas por mais de 400 quilômetros de litoral ou as belezas selvagens do sertão. Esse é o convite que faz aos potiguares a campanha “Visite o Rio Grande do Norte”.

A ação faz parte do Plano de Retomada do Turismo e foi lançada pelo Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa de Promoção Turística Potiguar (Emprotur), nesta sexta-feira (02), na sede da Governadoria, com a participação da governadora Fátima Bezerra.

Com o tema "Um mundo pra você aproveitar", um dos principais objetivos da ação é que o potiguar viaje para conhecer o seu próprio estado, estimulando o turismo pelo interior e movimentando a cadeia turística, uma das mais importantes para a economia do estado e que foi diretamente afetada pela pandemia.

“Quero parabenizar a Setur e Emprotur que tão bem atuam no planejamento da retomada do turismo. Suspendemos as atividades no momento certo e agora estamos retomando com cautela e planejamento, pelo bem de todos”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

As diretrizes da campanha, que faz parte do plano de retomada do Turismo, são embasadas por pesquisas realizadas pelo setor de Inteligência da Emprotur que revelam a preferência pelo turismo doméstico e viagens de curta distância, com destinos baseados em atrativos naturais e seguros.

"Muitos operadores já destacam que o Rio Grande do Norte tem encabeçado a procura dos turistas nesta etapa do retorno das viagens. O que queremos com a campanha é comunicar nossas ações para resguardar a saúde do turista e os nossos atrativos", revela o presidente da Emprotur, Bruno Reis.

No perfil oficial de promoção turística do Estado, o @VisiteRioGrandedoNorte, serão publicados posts informativos sobre a campanha. Além disso, está previsto o lançamento de dois vídeos e um site exclusivo com a proposta de trazer o visitante para o estado.

A intenção dos filmes é dar amparo visual às mensagens da campanha, utilizando linguagem bem-humorada, regionalista e que promova os destinos turísticos.

Uma das etapas da campanha é direcionada aos agentes de viagens e operadores de turismo, sempre buscando apontar os aspectos que destacam o Rio Grande do Norte como o melhor e mais seguro destino de viagem, enfatizando as estratégias colocadas em prática para proteger a segurança do turista e dos moradores.

Para isso serão evidenciadas conquistas como o selo Safe Travels do WTTC, com o qual o RN foi pioneiro, e o selo local Turismo+Protegido, que realizou capacitações dos profissionais do turismo pelo Senac/Sebrae.

ENTREGA DO PLANO DE RETOMADA DO TURISMO

Na ocasião, a governadora Fátima Bezerra recebeu oficialmente a versão final do Plano de Retomada do Turismo do Rio Grande do Norte, documento que reúne orientações básicas de segurança sanitária e ações integradas para garantir a saúde pública e organizar a retomada gradativa da atividade turística diante da pandemia.

A entrega foi feita pelas entidades responsáveis pela elaboração do plano: a Setur e a Emprotur com apoio do trade turístico, prefeituras e entes como a Fecomércio RN, Senac RN, Sebrae RN, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do RN (ABIH-RN) e Sindetur - Sindicato das Empresas de Turismo do RN. O documento foi finalizado nesta sexta-feira, 02, com orientações relativas ao setor de eventos.

“Queremos agradecer aos parceiros pela colaboração na elaboração do plano, que foi debatido com os cinco polos turísticos em um trabalho integrado para fomentar o turismo. Fizeram diferença os cursos de captação ofertados pelo Senac e Sebrae, dando mais segurança na retomada das atividades. Como resultado, fomos o primeiro Estado a receber o Selo Safe Travels, um reconhecimento mundial ao nosso turismo seguro”, destacou a titular da Setur.

Presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz confirmou as palavras da secretária Ana Costa: “Entendemos a importância desse trabalho feito em conjunto com o Governo e com os empresários. O benefício é de todos!”.

O documento integra o Plano de Retomada Gradual da Atividade Econômica do Estado do RN, elaborado pelas Federações do Comércio, das Indústrias, da Agricultura, dos Transportes, e Sebrae, com o apoio da FCDL RN, da Facern e da Associação Comercial do RN, que instituíram um grupo de trabalho com representantes de suas equipes técnicas, além de representantes das Secretarias de Tributação e Desenvolvimento Econômico do RN, da Agência de Fomento do RN e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Ao longo de 18 meses, o Plano de Retomada do Turismo promoverá ações em sete vertentes: Protocolos de Saúde; Capacitação (treinamento e consultoria); Comunicação com a sociedade (empresas e turistas); Selo do turismo; Plano de promoção do destino; Cronograma; Alinhamentos com os governos.