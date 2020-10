A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que a Adutora Jerônimo Rosado terá uma parada no funcionamento, na quarta-feira (7), das 7h às 19h, para a realização de serviços de adequação ao Mercado Livre de Energia, que a companhia vem fazendo em seus sistemas no Estado.

A parada vai afetar o abastecimento em todos os bairros de Mossoró e também na cidade de Assú. Em Mossoró, a interrupção será sentida com maior intensidade no Centro e nos bairros Paredões, Barrocas (trecho mais próximo do Centro), Bom Jardim, Dom Jaime Câmara e Alto Sumaré.

Concluído o trabalho e religado o sistema, o abastecimento será normalizado em um prazo de até 48 horas, nas duas cidades.

A Caern informou, ainda, que montou um cronograma dos serviços que serão realizados. O procedimento também será realizado na Estação de Entroncamento da cidade de João Câmara, na quinta-feira (8), e na na Adutora de Pureza, na sexta-feira (9).