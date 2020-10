RN chega aos 70.789 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus

O Rio Grande do Norte chegou aos 70.789 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Os dados foram apresentados pela Sesap, na coletiva de imprensa desta segunda-feira (5).

O estado ainda tem outras 38.358 pessoas sob suspeita de contaminação pelo vírus, enquanto 149.490 foram descartados. A Covid-19 vitimou 2.402 pessoas e não houve registro, até o momento, de óbito nas últimas 24h. Mais 317 óbitos estão em investigação.

“É importante destacar que a Sesap vem observando, nas últimas três semanas epidemiológicas, um discreto aumento na confirmação diária de casos. Temos uma estabilidade nessas semanas, mas com um valor confirmado por dia um pouco superior ao que tínhamos em momentos anteriores”, informou Alessandra Lucchesi.

“Por isso fazemos um chamamento à população para que permaneçam com as devidas medidas de isolamento, em especial, para quem apresentar sintomas característicos de gripe e que seja realizada a busca por um profissional de saúde e realização do teste RT-PCR que está disponível para todos que sentirem sintomas”, reforçou a subcoordenadora.

No levantamento feito às 11h, a Sesap registrava 215 pessoas internadas, entre casos confirmados e suspeitos de Covid-19, nas redes pública e privada do RN.

A fila da regulação contava com cinco pessoas, sendo três pacientes para leitos críticos e dois para clínicos, além de 12 pessoas aguardando transporte sanitário.

A ocupação média registrada nas UTIs da rede pública do RN era de 36%, sendo: 60% no Alto Oeste; 45% no Seridó; 48% no Oeste/Vale do Açu; 29% na Região Metropolitana; 100% no Mato Grande; e 9% no Potengi/Trairi. A região do Agreste segue com todos os leitos vagos.

Em relação à taxa de transmissibilidade, ela está distribuída da seguinte maneira no estado: Mato Grande (0,90), Seridó (0,97), Trairi Potengi (0,82), Oeste (0,85), e RM (1,01), Agreste (0,76), Alto Oeste (0,99) e Vale do Açu (0,78). A R(t) geral do RN é de 1,02.